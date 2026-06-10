Mattia Bellucci ha raggiunto i quarti di finale all’ATP 250 di Stoccarda dopo aver battuto in tre set il tedesco Yannick Hanfmann con i punteggi di 7-5, 6-7(4), 6-2. Hanfmann, uno dei due tennisti locali ancora in gara, è stato sconfitto nel match conclusivo dei quarti di finale. La partita si è conclusa con Bellucci che ha vinto il terzo set, portando avanti la sua corsa nel torneo.

Mattia Bellucci è ai quarti di finale dell’ATP 250 di Stoccarda. Sconfitto in tre set (7-5 6-7(4) 6-2) il tedesco Yannick Hanfmann, uno dei due giocatori di casa rimasti nel torneo sponsorizzato dalla Boss. Ora per Bellucci c’è l’attesa per chi sarà dall’altra parte della rete venerdì tra Taylor Fritz e Martin Landaluce, e la sfida tra l’americano e lo spagnolo può avere dei motivi d’interesse. Pronti via e subito Bellucci è costretto ad annullare due palle break, mentre il cielo di Stoccarda, nuvoloso com’è, promette una pioggia che non arriverà mai. Passano quattro game tranquilli ed è la volta di Hanfmann in tema di chance di break, stavolta non consecutive: riesce però ad annullarle e dunque a togliere la chance al lombardo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mattia Bellucci centra i quarti di finale a Stoccarda. Battuto Hanfmann

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Mattia Bellucci tenta il colpo dietro la schiena

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