A Belfast scoppia la protesta anti-migranti | edifici e veicoli in fiamme e strade bloccate dai manifestanti | VIDEO

A Belfast sono scoppiate proteste contro i migranti, con edifici e veicoli dati alle fiamme e strade bloccate dai manifestanti. La protesta è scaturita dopo la diffusione di un video virale sui social, in cui si vede un rifugiato sudanese aggredire con un coltello un uomo di circa quarant’anni. La polizia ha riferito di aver intervenuto per contenere le manifestazioni e ripristinare l’ordine.

Caos in Irlanda del Nord dove si è scatenata una vera e propria caccia al migrante in seguito a un video shock, diventato virale sui social, che mostra un rifugiato sudanese aggredire con un coltello un quarantenne. A Belfast, centinaia di persone a volto coperto hanno dato fiamme alle palazzine, veicoli, autobus e ingaggiato scontro con la polizia. I manifestanti, al grido di “cacciare gli stranieri”, hanno preso di mira numerose famiglie di origine africana con genitori nonni e bambini costretti ad abbandonare le proprie case nelle fiamme tra le sirene scortati da polizia e pompieri. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TPI (@tpi) Jon Boutcher, comandante della polizia dell’Irlanda del Nord, ha lanciato un appello per fermare “le violenze”. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Belfast in fiamme, scoppia la rivolta anti-migranti

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