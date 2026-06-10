Il gruppo dei Conservatori al Parlamento europeo ha chiesto all’Unione di imparare dalle recenti criticità alle frontiere e nelle procedure di asilo, sottolineando la necessità di evitare ulteriori falle. La richiesta arriva dopo le tensioni e le difficoltà emerse nel sistema di gestione dei flussi migratori, che hanno evidenziato carenze nelle misure di controllo e nelle procedure di accoglienza. La discussione si inserisce in un contesto di crescente attenzione alle modalità di gestione delle frontiere esterne dell’UE.

L’eco di Belfast arriva al Parlamento europeo, dove il gruppo di Ecr avverte che ciò che sta accadendo nel Regno Unito riguarda da vicino tutti e nessuno è immune dai rischi di una immigrazione incontrollata e dall’esplosione delle contraddizioni dell’immigrazionismo di sinistra e del germe del «razzismo al contrario» che porta con sé. Il tema posto dal brutale accoltellamento di Stephen Ogvile da parte di migrante sudanese e prima ancora dall’omicidio del giovane Herny Nowak da parte di un sikh a Southampton non è solo la sicurezza, ma anche la tenuta sociale perché, è il monito della destra europea e di FdI in particolare, se certe forme di protesta sono «inaccettabili», non si può ignorare il fatto che una mancata risposta alle preoccupazioni dei cittadini non farà altro che alimentare le tensioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Belfast, l’allarme dei Conservatori: «L’Ue tragga le giuste lezioni, basta falle alle frontiere e nelle procedure d’asilo»

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