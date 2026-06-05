Dal 12 giugno entreranno in vigore nuove procedure europee per l’immigrazione. I richiedenti asilo saranno trattenuti in centri di prima accoglienza presso le frontiere e potranno essere trasferiti in altri paesi membri. La normativa prevede inoltre che chi viene fermato alla frontiera possa essere trattenuto per un massimo di 72 ore prima di eventuali decisioni. Le nuove regole mirano a gestire meglio le domande di asilo e i flussi migratori.

La “rivoluzione copernicana” nel contrasto all’immigrazione illegale parte dal 12 giugno. L’intervento legislativo appena approvato dal Consiglio dei ministri serve a rendere immediatamente operative data di avvio dell’applicazione del Patto UE sulla migrazione e l’asilo: le procedure di asilo alla frontiera che il diritto dell’Unione rende obbligatorie per determinate categorie di richiedenti. In attuazione della decisione della Commissione europea che ha quantificato la capacità adeguata degli Stati membri e il numero massimo annuale di domande da esaminare nella procedura di frontiera, l’Italia dovrà esaminare con procedura di frontiera, nel primo periodo di applicazione compreso tra il 12 giugno 2026 e il 12 giugno 2027, fino a 16. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Migranti, dal 12 giugno scattano le nuove procedure Ue: chi sarà fermato alla frontiera e dove resteranno i richiedenti asilo

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