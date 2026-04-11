Da ieri è in vigore l’EntryExit System dell’Unione Europea, un sistema che raccoglie dati biografici e biometrici, oltre alle informazioni di viaggio, di tutti coloro che attraversano le frontiere comunitarie. Il nuovo meccanismo mira a monitorare i flussi di persone all’interno dell’area Schengen, integrando i dati nei sistemi di controllo delle frontiere. La normativa interessa tutti i viaggiatori che varcano i confini dell’Unione Europea.

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© Cms.ilmanifesto.it - Controlli biometrici alle frontiere Ue

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