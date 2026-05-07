Fiamme nella notte a San Giovanni Rotondo | brucia auto in via Mattarella

Nella notte tra mercoledì 6 e giovedì 7 maggio, si è verificato un incendio che ha interessato un'auto in via Piersanti Mattarella a San Giovanni Rotondo. Le fiamme sono divampate intorno alle ore notturne, causando danni al veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti o altri danni alle proprietà vicine.