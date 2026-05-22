Fiamme nella notte nella zona industriale di Ruvo | brucia un capannone in costruzione
Nella notte, intorno all’una, un incendio ha interessato un capannone in costruzione nella zona industriale di Ruvo di Puglia. Le fiamme si sono propagate all’interno di un edificio ancora in fase di realizzazione, causando danni alla struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non si sono registrate altre persone coinvolte o ferite. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio.
Un incendio si è sviluppato nella notte, intorno all’una, all’interno di uno stabile industriale non ancora completato nel comune di Ruvo di Puglia. Le fiamme hanno interessato imballaggi di cartone e altro materiale edile presente all’interno della struttura, rendendo necessario l’intervento dei. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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