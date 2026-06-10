Negli ultimi giorni, sono stati avvistati più volte insieme, mentre si spostavano in diverse città. Entrambi sono stati fotografati mentre si incontravano in locali e durante brevi passeggiate, senza apparenti motivi di lavoro. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, e i loro incontri sono rimasti privati e discreti. La coppia, di nuovo in compagnia, ha attirato l’attenzione di fotografi e fan.

A due settimane dal breve ricovero di Belén Rodríguez in ospedale, dopo un fine settimana difficile su cui la conduttrice non ha ancora rotto il silenzio, una cosa sembra certa: il periodo difficile che la 41enne sta vivendo ha fatto finire in secondo piano le vecchie tensioni con l'ex marito Stefano De Martino, subito corso al suo fianco in quelle ore complicata. Ora, mentre il peggio sembra essere alle spalle della conduttrice, il sereno nel rapporto con De Martino è rimasto. È il magazine Chi, nell'ultimo numero in edicola, a dedicare la copertina all'ex coppia e alla sintonia ritrovata, con foto inedite di Stefano e Belén durante un viaggio in auto verso l'abitazione della conduttrice argentina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Belén Rodríguez e Stefano De Martino tornano in sintonia dopo il ricovero della conduttrice

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