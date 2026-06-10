Belen Rodriguez e Stefano De Martino | avvistamento dopo il malore della showgirl

Belen Rodriguez è stata vista in pubblico dopo aver avuto un malore che ha richiesto un ricovero ospedaliero. Recentemente è stata esclusa dalla conduzione di un noto programma televisivo. La showgirl si è mostrata in compagnia di Stefano De Martino, con cui ha condiviso l'incontro. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla sua condizione di salute o sulle circostanze dell'avvistamento.

Belen Rodriguez sta affrontando una serie di sfide personali e professionali. Dopo essere stata esclusa dalla conduzione de L’Isola dei Famosi, ha dovuto affrontare anche un ricovero in ospedale a causa di un malore. In questo periodo complesso, la presenza del suo ex marito Stefano De Martino si è rivelata fondamentale per lei. Ecco cosa è successo nell’ultimo periodo. Belen Rodriguez “indagata” e con la patente sospesa: il motivo Il ricovero di Belen e le indagini in corso. La crisi di Belen è stata accentuata da un episodio recente che l’ha vista coinvolta in incidenti stradali a Milano. Secondo i rapporti, la showgirl è stata indagata per omissione di soccorso dopo due tamponamenti avvenuti il 23 maggio 2026. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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