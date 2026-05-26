Belen Rodriguez è stata ricoverata dopo aver accusato un malore che ha richiesto un intervento di emergenza. L'artista è stata assistita dai soccorritori e trasferita in ospedale. La sua condizione è al momento sconosciuta, e non sono stati forniti aggiornamenti ufficiali. Stefano De Martino, suo collaboratore, ha commentato la situazione senza entrare nei dettagli.

Belen Rodriguez ha vissuto un momento critico dopo un malore che ha richiesto un intervento urgente dei soccorsi. La showgirl è stata ricoverata in ospedale a causa delle sue condizioni di salute particolarmente delicate. L’episodio ha attirato l’attenzione dei media e dei fan, in particolare sulla reazione del suo ex compagno, Stefano De Martino. Totti e Ilary Blasi, divorzio imminente: la situazione Il malore in casa e l’intervento dei soccorsi per Belen Rodriguez. Il malore di Belen è avvenuto intorno alle 7 del mattino, quando alcuni vicini hanno udito delle urla provenienti dalla sua abitazione. Tra i gridi, uno in particolare ha colpito: “Aiuto, aiutatemi. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Belen Rodriguez ricoverata dopo il malore: la reazione di Stefano De Martino

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Belén Rodriguez ricoverata dopo un malore in casa: vicini svegliati dalle urla «Aiuto»

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