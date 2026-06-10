Il legale di Belen Rodriguez ha rilasciato una dichiarazione in cui smentisce le notizie riguardanti un'omissione di soccorso. La comunicazione afferma che le informazioni circolate non sono corrette e che non corrispondono alla realtà dei fatti. La vicenda ha attirato l'attenzione della stampa nelle ultime settimane, ma l’avvocato ha precisato che non ci sono elementi che confermino le accuse rivolte alla showgirl.

È arrivata la risposta ufficiale dal fronte legale di Belen Rodriguez. Dopo giorni di silenzio e di ricostruzioni sempre più dettagliate sugli incidenti automobilistici che avrebbero coinvolto la showgirl a Milano, è intervenuto l’avvocato Giuseppe Russo, difensore della conduttrice, con una nota recapitata all’ Ansa in cui smentisce l’ipotesi più grave circolata fino a questo momento: quella dell’omissione di soccorso. La smentita del legale di Belen Rodriguez: cosa dice la nota. “In merito alle notizie che stanno circolando diffusamente relativamente ad alcuni (lievi) incidenti automobilistici che avrebbero coinvolto la signora Belen Rodriguez, si rende necessario smentire che sia stato commesso il reato di omissione di soccorso”, si legge nella nota diffusa all’agenzia di stampa. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Belen, la smentita del legale sull’omissione di soccorso: “Notizie non corrispondenti al vero”

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