Omissione di soccorso? Tutto falso le dichiarazioni del legale di Belen Rodriguez

Il legale di Belen Rodriguez ha dichiarato che l’iscrizione nel registro degli indagati per omissione di soccorso, relativa a due incidenti con feriti avvenuti il 23 maggio a Milano, sarebbe falsa. Secondo quanto affermato, non ci sarebbero prove o conferme ufficiali di questa iscrizione. La showgirl non sarebbe coinvolta nelle indagini e l’informazione diffusa sarebbe quindi infondata.

L'avvocato Russo ha diffuso una nota per difendere la sua assistita: "Alcune notizie non rispondenti al vero stanno ingiustamente danneggiando la sua immagine" L'iscrizione nel registro degli indagati di Belen Rodriguez per il reato di omissione di soccorso riferito ai due incidenti con feriti causati lo scorso 23 maggio a Milano sarebbe un'informazione non veritiera, almeno secondo quanto riferito nelle scorse ore dal legale della showgirl argentina. "In merito alle notizie che stanno circolando diffusamente relativamente ad alcuni (lievi) incidenti automobilistici che avrebbero coinvolto la signora Belen Rodriguez, si rende necessario smentire che sia stato commesso il reato di omissione di soccorso", ha dichiarato con una nota inviata all'Ansa l'avvocato Giuseppe Russo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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