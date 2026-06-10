I legali di Belen Rodriguez hanno diffuso una nota in cui affermano che non è stato commesso il reato di omissione di soccorso. La dichiarazione arriva in risposta a una denuncia nei suoi confronti. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul procedimento legale in corso. La nota sottolinea che non ci sono basi per ritenere che la condotta della donna abbia violato la legge.

"Si rende necessario smentire che sia stato commesso il reato di omissione di soccorso", così in una nota i legali di Belen Rodriguez In questi giorni stanno circolando diverse notizie in merito alla denuncia che avrebbe ricevutoBelen Rodriguezdopo aver provocato due incidenti lo scorso 23 maggio, quando avrebbe colpito dei veicoli in sosta, senza mai fermarsi e ferendo anche delle persone. Ieri, poi,è stata diffusa notizia sul fatto che adesso è indagata per omissione di soccorso. Oggi i suoi legali, con una notaAnsa, hanno voluto fare chiarezza. “In merito alle notizie che stanno circolando diffusamente relativamente ad alcuni (lievi)... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Belen, i legali dopo la denuncia: “Da lei nessun reato”

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Rodriguez Dopo LOspedale: La Scelta Che Nessuno Si Aspettava

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