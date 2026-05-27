Dopo l’intervento dei soccorsi, un uomo è corso immediatamente nell’appartamento di Milano dove si trovava la showgirl. Le forze dell’ordine hanno ricevuto una telefonata prima di intervenire. Nei minuti successivi, si sono verificati momenti di forte tensione nell’appartamento. Stefano De Martino è stato visto accanto a lei durante le ore più difficili. Non sono stati resi noti altri dettagli sulle operazioni o sulle condizioni della showgirl.

Dalla telefonata delle forze dell’ordine ai momenti vissuti nell’appartamento di Milano: emergono nuovi retroscena sulle ore di forte tensione attorno alla showgirl argentina. Dopo la notizia del ricovero di Belén Rodriguez al Policlinico di Milano, emergono nuovi dettagli sulle ore particolarmente delicate vissute dalla showgirl argentina nella mattinata di lunedì. Secondo le ricostruzioni circolate nelle ultime ore, accanto a lei ci sarebbe stato fin da subito Stefano De Martino, contattato direttamente dalle forze dell’ordine dopo l’intervento nell’abitazione milanese della conduttrice. Un elemento che ha colpito molti osservatori e che riporta l’attenzione sul legame rimasto tra i due nonostante la separazione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘È corso subito da lei’: Stefano De Martino al fianco di Belén nelle ore più difficili dopo l’intervento dei soccorsi

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