Belen Rodriguez è coinvolta in due incidenti a Milano e avrebbe lasciato la scena senza fermarsi, rischiando così una denuncia per omissione di soccorso. La polizia sta indagando sui fatti e sulla mancata presenza sul luogo degli incidenti.

Due incidenti a Milano e mancata sosta: Belen Rodriguez rischia la denuncia per omissione di soccorso. Cos’è successo? Nelle ultime ore Milano è tornata al centro della cronaca per una vicenda che ha attirato forte attenzione mediatica e investigativa e che coinvolge Belen Rodriguez. Secondo le prime ricostruzioni, la showgirl sarebbe legata a due distinti incidenti avvenuti nel traffico cittadino, con danni a diversi veicoli e alcune persone rimaste lievemente ferite. Gli accertamenti in corso puntano a chiarire l’esatta dinamica dei fatti e a verificare eventuali responsabilità, soprattutto in relazione all’ipotesi di mancata sosta dopo gli impatti. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - “Era lei”. Belen Rodriguez provoca due incidenti e non si ferma: rischia la denuncia

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