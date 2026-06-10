La difesa di Belen Rodriguez ha commentato le recenti accuse, definendo le ricostruzioni come false. La vicenda giudiziaria che la riguarda si arricchisce di nuovi dettagli, mentre sui social sono state pubblicate foto con Stefano, senza che siano stati forniti chiarimenti ufficiali. La cantante e showgirl non ha ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla questione. La situazione resta sotto osservazione, con aggiornamenti attesi nelle prossime settimane.

La vicenda giudiziaria che vede coinvolta Belen Rodriguez si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo le notizie circolate nelle ultime ore sull’iscrizione nel registro degli indagati per presunta omissione di soccorso in relazione a due incidenti stradali avvenuti a Milano, arriva la dura replica della difesa della showgirl argentina. La smentita del legale: «Nessuna omissione di soccorso». A intervenire è stato l’avvocato Giuseppe Russo, che attraverso una nota ha contestato la ricostruzione diffusa da diversi organi di stampa. «Si rende necessario smentire che sia stato commesso il reato di omissione di soccorso», afferma il legale, precisando che gli episodi contestati riguarderebbero alcuni incidenti automobilistici definiti di lieve entità. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Belen, dopo l’inchiesta arriva la replica della difesa: «Ricostruzioni false», Chi pubblica le foto con Stefano

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Belen Rodriguez è indagata dalla Procura di Milano per omissione di soccorso. L'inchiesta nasce da una denuncia della Polizia locale relativa a due episodi avvenuti nelle scorse settimane: nel primo caso avrebbe urtato un'auto in sosta nei pressi dell'Arco x.com

Provoca incidenti e non si ferma, indagata a Milano Belen Rodriguez reddit

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