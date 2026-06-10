Belén riparte con Stefano De Martino a fianco | le foto dopo il ricovero

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati fotografati insieme in auto, pochi giorni dopo il ricovero di lei. Stefano De Martino si trovava accanto a lei, accompagnandola durante questa uscita pubblica. Le immagini sono state scattate da paparazzi, che li hanno immortalati mentre viaggiavano insieme. Non sono state fornite ulteriori dichiarazioni o dettagli riguardo a questa uscita o alle condizioni di salute di Belen Rodriguez.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati paparazzati insieme in macchina. Il conduttore è sempre al suo fianco. Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati paparazzati insieme. Il conduttore è sempre al fianco della showgirl e lo ha dimostrato soprattutto in questo momento così delicato per lei. Le ultime settimane non sono state semplici per Belén Rodriguez. In questo momento complesso, però, la conduttrice non è rimasta sola. Al suo fianco, infatti, ci sarebbe stato costantemente l’ex marito Stefano De Martino, pronto a sostenerla con discrezione e affetto. Secondo quanto emerso negli ultimi giorni, il conduttore avrebbe seguito da vicino la situazione, dimostrando ancora una volta quanto il rapporto tra i due sia andato oltre la fine del matrimonio. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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