La Procura della Federazione ha deciso di archiviare l’esposto presentato da un ex assistente arbitrale riguardo a presunte irregolarità nelle designazioni degli arbitri. La difesa del procuratore capo ha definito le ricostruzioni fatte in merito all’inchiesta “fantasiose” e privi di fondamento. La decisione di archiviare il caso è stata comunicata alcuni mesi fa, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali.

Perché la Procura della Figc nei mesi scorsi ha archiviato l’esposto dell’ex assistente arbitrale, Domenico Rocca, alla base dell’inchiesta della Procura di Milano che sta travolgendo il calcio italiano? E’ la domanda che si pongono molti, addetti ai lavori e tifosi, da quando la notizia dell’indagine nei confronti del designatore (auto sospeso) Gianluca Rocchi, ipotesi di reato di frode sportiva in concorso, è diventata di pubblico dominio. Una vicenda al centro anche dell’affondo del ministro dello Sport, Andrea Abodi, che commentando quanto sta emergendo da Milano si è concentrato proprio sulla gestione della vicenda – o della parte conosciuta nel maggio 2025 – all’interno del sistema della giustizia sportiva.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La difesa del procuratore capo Figc, Chinè: “Inchiesta arbitri, ricostruzioni fantasiose”

Notizie correlate

Inchiesta arbitri, Chiné: “Ricostruzioni non vere e fantasiose”(Adnkronos) – “Poiche' in queste ultime ore alcuni organi di stampa stanno diffondendo notizie non veritiere e financo fantasiose, prive di qualsiasi...

Leggi anche: Caso Rocchi, parla il procuratore Figc Chinè: "Ricostruzioni non veritiere sull'indagine arbitri"

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Oroscopo domenica 19 aprile 2026; Inchiesta arbitri Chiné riapre il dossier sul caso Rocchi | lo scorso anno venne archiviato! I nuovi sviluppi.

La difesa del procuratore capo Figc, Chinè: Inchiesta arbitri, ricostruzioni fantasioseTravolto dalle polemiche, nel mirino anche del ministro Abodi, il procuratore capo della Figcv Chinè si difende e spiega perché un anno fa archiviò l'esposto da cui è partita l'inchiesta di Milano sug ... panorama.it

Caso Rocchi, parla il procuratore Figc Chinè: Ricostruzioni non veritiere sull'indagine arbitriIl Procuratore Figc interviene all'esclusivo fine di tutelare il puntuale e scrupoloso operato della Procura Federale, poiché in queste ultime ore alcuni organi di stampa stanno diffondendo notizie f ... gazzetta.it

Il Procuratore #FIGC Giuseppe #Chinè all’Ansa: “Notizie non veritiere e ricostruzioni fantasiose. Non sono emerse condotte di rilievo disciplinare sportivo a carico di alcun tesserato nel 2025. L’unico esposto ricevuto riguardava un presunto intervento esterno i x.com

La FIGC ora sarebbe a rischio commissariamento La situazione - facebook.com facebook