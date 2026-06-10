Il rossetto sta diventando un accessorio da mostrare, grazie a confezioni sempre più eleganti e decorative. Molti brand puntano su packaging che può essere esibito come un gioiello, con dettagli raffinati e design ricercati. Questa tendenza trasforma il prodotto in un elemento di stile, da portare sempre in borsa e mostrare come un oggetto di valore. La scelta del packaging si concentra su estetica e decoratività, rendendo il rossetto anche un complemento d’arredo.

? Domande chiave? In Breve Dall’intimità della toletta allo sfoggio pubblico: il rossetto diventa accessorio da borsa. Il rossetto sta abbandonando il riparo delle borse per trasformarsi in un elemento ornamentale esterno, tra nuovi ciondoli e cover per smartphone progettate per ospitare i gloss. Questa evoluzione trasforma un prodotto di bellezza in un vero e proprio manifesto estetico che le persone scelgono di esibire con orgoglio durante la giornata. Storicamente, il rossetto ha occupato un ruolo centrale nell’armamentario cosmetico, attraversando epoche e culture diverse. Il suo valore è tale da essere utilizzato come indicatore economico, noto come lipstick index. A differenza di altri prodotti, come il fondotinta che raramente viene applicato in pubblico, il gesto di ripassarsi le labbra possiede una carica rituale unica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Beauty charms: il rossetto diventa l’accessorio da esibire in borsa

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Il rossetto non si mette più in borsa, ma fuori: dai lip-gloss per smartphone ai ciondoli con la combo labbra, i beauty charms sono il trendIl rossetto non viene più riposto in borsa, ma viene indossato come accessorio visibile, come lip-gloss per smartphone o ciondoli con labbra.

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Il rossetto non si mette più in borsa, ma fuori: dai lip-gloss per smartphone ai ciondoli con la combo labbra, i beauty charms sono il trendDai lip gloss per smartphone ai ciondoli labbra: il rossetto è diventato un accessorio da sfoggiare in pubblico. ilfattoquotidiano.it

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