Beatrice Venezi ha impugnato la risoluzione del contratto annunciata dal Teatro La Fenice, definendola discriminatoria. La direttrice d’orchestra ha deciso di contestare legalmente il licenziamento, che era stato comunicato dalla Fondazione. La decisione arriva dopo che il teatro ha interrotto il rapporto di collaborazione con Venezi, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali dell’ente. La questione è ora al vaglio delle autorità competenti.

Beatrice Venezi non fa un passo indietro. Dopo la decisione del Teatro La Fenice di interrompere il rapporto di collaborazione, la direttrice d’orchestra ha scelto la via formale e ha impugnato il recesso comunicato dalla Fondazione. Una mossa che riapre il caso, proprio mentre il teatro veneziano si prepara a guardare alla nuova stagione. Ma cosa è successo davvero tra il Maestro e una delle istituzioni culturali più prestigiose d’Italia? Beatrice Venezi sulla lettera di recesso de La Fenice: “Discriminatoria”. La partita tra Beatrice Venezi e il Teatro La Fenice si sposta ora sul terreno legale. Secondo quanto riportato prima da La Repubblica, la risposta della direttrice è arrivata attraverso una Pec inviata alla fondazione lirico-sinfonic a per contestare la risoluzione del contratto, definita “nulla e discriminatoria”. 🔗 Leggi su Dilei.it

Segui gli aggiornamenti su Beatrice.

© Dilei.it - Beatrice Venezi impugna la risoluzione del contratto: “Discriminatoria”. Perché era stata licenziata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Beatrice Venezi impugna il licenziamento dalla Fenice: “Risoluzione del contratto nulla e discriminatoria”Beatrice Venezi ha presentato ricorso contro il licenziamento dal Teatro La Fenice di Venezia, definendo la risoluzione del contratto nulla e...

Beatrice Venezi impugna la risoluzione del contratto con La Fenice: “Nulla e discriminatoria”Beatrice Venezi ha inviato una lettera alla Fondazione La Fenice di Venezia per contestare la risoluzione del contratto che la vedeva come futura...

Temi più discussi: Inter, Bonny a segno con la Costa d’Avorio nel test contro Philadelphia Union; Fenice, Beatrice Venezi impugna la risoluzione del contratto: Provvedimento nullo e discriminatorio; Milan, cosa manca per la fumata bianca con Glasner e le ultime su Rangnick e sulle alternative; Allegri a Napoli giocherà con il 3-4-3. Il retroscena di Giuffredi e la possibile formazione.

La direttrice d'orchestra Beatrice Venezi ha formalmente impugnato il recesso dal rapporto di collaborazione con il Teatro La Fenice, contestando la decisione resa pubblica e ribadendo la volontà di proseguire regolarmente l'attività professionale prevista dal x.com

Beatrice Venezi, lettera degli avvocati al teatro la FeniceBeatrice Venezi, dopo il licenziamento dal teatro La Fenice ha parlato tramite una PEC facendo intendere la ferma volontà di continuare il rapporto di lavoro che terminerà nel 2030. notizie.it

Beatrice Venezi impugna la risoluzione del contratto con La Fenice: Illegittima e discriminatoriaLa direttrice d'orchestra Beatrice Venezi ha formalmente impugnato il recesso dal rapporto di collaborazione con il Teatro La Fenice, contestando la decisione resa pubblica nelle scorse settimane e ri ... msn.com