Beatrice Venezi parla dopo il licenziamento dalla Fenice | Il mio successo non piace alla Casta | bullizzata per mesi devono chiarire

Dopo il suo licenziamento dal teatro La Fenice di Venezia, Beatrice Venezi ha rilasciato alcune dichiarazioni, affermando di voler attendere i motivi ufficiali del provvedimento. La direttrice d’orchestra ha dichiarato di aver subito pressioni e di essere stata oggetto di critiche per mesi, senza però specificare dettagli o accuse precise. Venezi ha anche commentato il suo rapporto con le istituzioni, sottolineando di aver preso atto della situazione senza ulteriori commenti.

Dice di «prendere atto» Beatrice Venezi che però aspetta di conoscere i motivi del suo licenziamento di fatto dal teatro La Fenice di Venezia. Rimozione che Venezi sottolinea aver saputo dalle notizie pubblicate dall’Ansa, senza che nessuno la contattasse. Solo dopo avrebbe ricevuto una comunicazione formale arrivata dal sovrintendente Nicola Colabianchi. In una nota tanto fredda quanto combattiva, la direttrice d’orchestra scrive: «Prendo atto della dichiarazione del sovrintendente Nicola Colabianchi e della decisione della Fondazione Teatro La Fenice, che andrà comunque chiarita nelle motivazioni e a cui si dovrà rispondere in modo opportuno».🔗 Leggi su Open.online Beatrice Venezi attacca: Il teatro La Fenice è in mano ai sindacati Notizie correlate Venezi parla dopo il licenziamento dalla Fenice: «Il mio successo non piace alla Casta: bullizzata per mesi, devono chiarire»Dice di «prendere atto» Beatrice Venezi che però aspetta di conoscere i motivi del suo licenziamento di fatto dal teatro La Fenice di Venezia. Beatrice Venezi dopo l’annuncio del teatro La Fenice: “Diffamata e bullizzata, mai mancato di rispetto ai lavoratori”Home > Spettacoli > Musica > Beatrice Venezi dopo l’annuncio del teatro La Fenice: “Diffamata e bullizzata, mai mancato di rispetto ai lavoratori” La... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La Fenice licenzia Beatrice Venezi dopo le polemiche: annullate tutte le collaborazioni future; La Fenice, atto finale: Beatrice Venezi fuori scena dopo mesi di attrito; Il Teatro La Fenice licenzia Beatrice Venezi: Annullata ogni collaborazione dopo l'accusa di nepotismo all'orchestra; Beatrice Venezi e lo stop definitivo della Fenice dopo 7 mesi: la nomina a sorpresa, lo scontro con gli orchestrali, le interviste polemiche. Il caso dall'inizio. Beatrice Venezi: La decisione della Fenice andrà chiarita, io bullizzata dalle maestranzeMai sono mancata e mai mancherò di rispetto ai lavoratori di nessun teatro, a differenza di quanto invece ho ricevuto negli ultimi otto mesi. La scelta del sovrintendente Colabianchi, dopo l'intervist ... rainews.it Beatrice Venezi, licenziata dal Teatro La Fenice dopo le ultime dichiarazioni: ecco che cosa è successoLA DECISIONE DELLA FENICE - La rottura è stata formalizzata con una nota ufficiale. «La Fondazione Teatro La Fenice, per voce del sovrintendente Nicola Colabianchi, comunica di aver deciso di annullar ... oggi.it Durante l’intervallo dell’opera di Wagner, i professori d’orchestra hanno accolto con entusiasmo la notizia dello stop a tutte le future collaborazioni con la direttrice Beatrice Venezi. Anche il pubblico, da sempre vicino agli orchestrali, ha applaudito gridando “br - facebook.com facebook Beatrice Venezi è stata cacciata in malo modo dal Teatro La Fenice. E no, non è “solo” una questione artistica: qui il punto è politico e culturale. x.com