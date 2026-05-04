Beatrice Venezi dopo licenziamento da Fenice | Accanimento contro di me E valuta azione legale | Dovrei portare a casa soldi spero

Dopo essere stata licenziata dall'ente musicale, la direttrice d'orchestra ha dichiarato di sentirsi vittima di un accanimento e di un muro contro muro che avrebbe ostacolato un possibile cambiamento. Ha anche annunciato la sua intenzione di valutare azioni legali, sperando di ottenere un risarcimento economico. La sua posizione è stata espressa pubblicamente attraverso dichiarazioni successive all'episodio.

(Adnkronos) – La direttrice d'orchestra Beatrice Venezi parla di un "accanimento" contro di lei, di un "muro contro muro" per impedire "un cambio di rotta". Lo sfogo in un'intervista, pubblicata sulle testate del gruppo Nem, dopo il licenziamento del 26 aprile dal teatro La Fenice. "Le mie idee per Venezia le ho sempre esposte, sono convinta sarebbero state dirompenti" ha detto. "Si sarebbe data una proiezione internazionale a un teatro simbolo, oltre alla sua storia. Questa era l’idea". Ma poi sono cambiate "tante cose nelle ultime settimane. Forse, è sfumato il progetto culturale di questo governo". Sulla vicenda della risoluzione del contratto come direttrice musicale del teatro La Fenice di Venezia, si dice convinta che otterrà i proventi di una causa legale: "A casa i soldi li porterò, spero".🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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