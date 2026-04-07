Assegno Unico | stop ai limiti UE nuovi diritti per i figli all’estero

Il governo italiano ha presentato un emendamento al decreto PNRR che prevede l’estensione dell’Assegno Unico Universale ai cittadini dell’Unione Europea e ai loro figli residenti in altri Paesi membri. L’iniziativa elimina i limiti nazionali precedentemente applicati, consentendo a più famiglie di beneficiare di questa forma di sostegno. La misura riguarda quindi anche le famiglie con figli all’estero, ampliando la copertura del provvedimento.

Il Governo italiano, attraverso un emendamento al decreto PNRR (DL 192026), sta per estendere l’Assegno Unico Universale ai cittadini dell’Unione Europea e ai loro figli residenti in altri Stati membri. La misura, già passata in Commissione Bilancio alla Camera, attende ora il voto finale in Aula dopo la pausa pasquale. Questa manovra nasce per rispondere a una procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea nel 2023. L’organismo comunitario aveva inviato una lettera di messa in mora e un parere motivato, contestando le norme italiane come discriminatorie e contrarie alla libera circolazione dei lavoratori prevista dai trattati. L’obiettivo è allineare la normativa italiana al regolamento 8832004 sulla sicurezza sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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