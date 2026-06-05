Il Consiglio di amministrazione di Mps si trova in una situazione di incertezza, poiché la Banca centrale europea ha bloccato l’ingresso di due nuovi consiglieri, uno nominato dal Tesoro e l’altro da un fondo di investimento. La decisione impedisce l’insediamento di Brancadoro e Caltagirone nel board, influenzando la composizione e il potere di voto del consiglio. La BCE ha motivato la sua posizione con questioni legate alla conformità delle nomine alle norme europee.

Perché la BCE sta rallentando l'ingresso di Brancadoro e Caltagirone? Come cambia il peso dei voti nel CdA senza i due consiglieri? Quali impatti avrà lo stallo sulla strategia con Mediobanca? Perché gli investitori hanno sottoscritto 2 miliardi di euro in obbligazioni??? In Breve Emissione obbligazionaria da 500 milioni con domanda di investitori pari a 2 miliardi. Nuovi consiglieri Brancadoro e Caltagirone in attesa di verifica requisiti da BCE. CdA previsto l'8 giugno . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mps, il CdA è in bilico: la BCE blocca l’ingresso dei nuovi consiglieri

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