battiti live torna con ilary blasi e fabio rovazzi

Battiti Live torna in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi e Fabio Rovazzi. L’evento estivo, organizzato da Radio Norba e parte del Gruppo Mediaset, si svolgerà con spettacoli musicali e concerti. La trasmissione sarà trasmessa dopo una serie di appuntamenti musicali e programmi come Super Karaoke. La stagione televisiva si concentra sui festival musicali, con Battiti Live tra i principali eventi estivi in programmazione.

La stagione televisiva è entrata nella fase dei festival musicali e ne sa qualcosa Canale 5 che, tra Battiti Live Spring, qualche concerto e Super Karaoke, si appresta a riaccogliere in prima serata Battiti Live, l’evento estivo organizzato da Radio Norba, entrata a far parte del Gruppo Mediaset. La nuova edizione presenta una novità: alla conduzione, al fianco della confermata Ilary Blasi, arriva Fabio Rovazzi. Il cantante, che da qualche anno Mediaset rilancia incredibilmente in TV ad ogni stagione (è stato giurato nei vari Io Canto Family, Generation e Senior e co-conduttore di Capodanno in Musica ), subentra ad Alvin, impegnato nelle Filippine con la conduzione dell’Isola dei Famosi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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Alvin torna a L'Isola dei Famosi, Fabio Rovazzi al suo posto a Battiti Live

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