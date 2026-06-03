Alvin non sarà più presente nel cast di Battiti Live e tornerà a condurre all’Isola dei Famosi. La sua uscita rappresenta uno dei principali cambiamenti annunciati per la prossima stagione di Mediaset. Al suo posto, Fabio Rovazzi affiancherà Ilary Blasi come conduttore. La decisione coinvolge anche modifiche nel team di produzione e nella programmazione degli eventi musicali estivi. La nuova coppia di conduttori dovrebbe essere annunciata ufficialmente nelle prossime settimane.

Alvin lascia Battiti Live e torna all’ Isola dei Famosi. È uno dei cambi di scena più significativi della prossima stagione televisiva Mediaset. Dopo aver affiancato per anni Ilary Blasi nel programma musicale dell’estate, il conduttore e inviato sarà infatti impegnato nelle registrazioni della nuova edizione del reality show, dove tornerà a ricoprire uno dei suoi ruoli di maggior successo. Perché Alvin lascia Battiti Live. L’Isola dei Famosi 2026 continua a prendere forma e, dopo l’annuncio di Selvaggia Lucarelli alla conduzione e la diffusione dei primi nomi del cast, arriva un’altra conferma importante. A ricoprire il ruolo di inviato sarà infatti Alvin, volto ormai profondamente legato al reality e considerato uno dei principali punti di riferimento del programma. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Alvin lascia Battiti Live, Fabio Rovazzi affiancherà Ilary Blasi

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