battiti live rovazzi al posto di alvin al fianco di ilary blasi

Al Battiti Live Fabio Rovazzi sostituirà Alvin che sarà occupato con l'Isola dei Famosi dove tornerà nelle vesti di inviato. Il programma musicale verrà condotto dal cantante e da Ilary Blasi Infatti, in occasione della nuova edizione del reality,alla conduzione ci saranno sia Selvaggia Lucarelli sia Alvin che farà il ruolo da inviato, cosìIlary Blasi si ritroverà sola per la conduzione del Battiti Live. La conduttrice ha però bisogno di una spalla e cosìDagospiaanticipa chesarà Rovazzi a prendere il posto di Alvin. Il presentatore ha già condottoCapodanno in musica, al fianco di Federica Panicucci, ma secon lei i rapporti non sono stati ottimali, magari con Ilary Blasi andrà meglio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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