Battiti Live Rovazzi al posto di Alvin al fianco di Ilary Blasi

Da ildifforme.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Fabio Rovazzi prenderà il posto di Alvin a Battiti Live, dove si unirà a Ilary Blasi. Alvin, invece, sarà impegnato con l’Isola dei Famosi, in cui tornerà a ricoprire il ruolo di inviato. La sostituzione riguarda l’evento musicale, mentre Alvin continuerà a partecipare al programma televisivo come inviato. La presenza di Rovazzi al fianco di Blasi segna un cambio temporaneo nel cast di Battiti Live.

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Al Battiti Live Fabio Rovazzi sostituirà Alvin che sarà occupato con l'Isola dei Famosi dove tornerà nelle vesti di inviato. Il programma musicale verrà condotto dal cantante e da Ilary Blasi Infatti, in occasione della nuova edizione del reality,alla conduzione ci saranno sia Selvaggia Lucarelli sia Alvin che farà il ruolo da inviato, cosìIlary Blasi si ritroverà sola per la conduzione del Battiti Live. La conduttrice ha però bisogno di una spalla e cosìDagospiaanticipa chesarà Rovazzi a prendere il posto di Alvin. Il presentatore ha già condottoCapodanno in musica, al fianco di Federica Panicucci, ma secon lei i rapporti non sono stati ottimali, magari con Ilary Blasi andrà meglio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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