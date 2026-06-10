Stefano Bastoni ha deciso di trasferirsi all'Inter, lasciando da parte le voci di un possibile approdo al Barcellona. La trattativa tra le parti è stata definitivamente chiusa, con l’attaccante che ha preferito un’altra destinazione. Fabrizio Romano ha confermato che Bastoni ha scelto di non unirsi al club catalano, puntando invece sulla proposta dell’Inter. La trattativa tra i due club si è conclusa senza ulteriori sviluppi.

di Stefano Cori Bastoni è stato per diverso tempo accostato al Barcellona, Fabrizio Romano oggi ha ribadito la notizia che è circolata nell’ultimo periodo. Tra i vari acquisti che l’Inter sta pensando di fare e le cessioni che potrebbero arrivare (o quelle che sono già arrivate: vedi Dumfries al Real Madrid) c’è stata una questione che ha scaldato gli animi dell’ambiente nerazzurro. L’interesse del Barcellona per Alessandro Bastoni. Ad un certo punto sembrava quasi che la trattativa potesse anche diventare una cosa concreta, ma sia il mister che i dirigenti hanno fatto capire in privato e in pubblico l’importanza del giocatore. E ovviamente anche il pubblico ha sempre manifestato il proprio sostegno per il classe 1999. Tutto si è concluso con un nulla di fatto, i catalani hanno altre priorità e lo stesso Bastoni dà priorità all’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Bastoni al Barcellona discorso chiuso: entrambi hanno dato priorità ad altro! Alessandro ha scelto l’Inter

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