Calciomercato Inter il Barcellona sorpreso da Alessandro Bastoni

Il calciomercato dell'Inter ha attirato l'attenzione dopo che il Barcellona si è mostrato sorpreso dall'interesse per Alessandro Bastoni. Il difensore, che è tornato in campo come titolare nella partita di ieri sera contro il Parma, ha contribuito alla vittoria della squadra nella corsa allo scudetto. La sua presenza in campo ha fatto parlare di sé anche fuori dal campo, alimentando tutte le speculazioni di mercato.

È tornato titolare nella partita giocata ieri sera a San Siro contro il Parma. Quella del ventunesimo scudetto. Eppure da diversi mesi le voci di calciomercato si rincorrono sul difensore dell’Inter Alessandro Bastoni. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. Inter, le bocche di fuoco e mister Chivu: le pagelle dei campioni d’Italia (terza.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, il Barcellona “sorpreso” da Alessandro Bastoni CLAMOROSO: Bastoni chiede AGENTI per Barça! INTER IN FERMENT Notizie correlate Calciomercato Inter, l’interesse del Barcellona per Bastoni passa anche da Araujo! Ecco perchédi Paolo MoramarcoCalciomercato Inter, l’interesse del Barcellona per Bastoni passa anche da Araujo! L’indiscrezione dalla Spagna sullo spogliatoio... Calciomercato Inter: il punto su Alessandro BastoniSi rincorrono le voci di calciomercato sul futuro del difensore dell’Inter Alessandro Bastoni, prescelto – a quanto pare – dal Barcellona per... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Calciomercato Inter, pericolo Barcellona: Lautaro Martinez nel mirino catalano; Bastoni, apertura totale per il trasferimento al Barcellona, la Juventus aspetta Ramos; Bastoni, il Barcellona ha pronto il piano B: l'Inter non molla e aspetta l'offerta giusta; Inter, apertura totale di Bastoni al Barcellona: la verità sui contatti fra club e le valutazioni di Flick. Calciomercato Inter: Alessandro Bastoni ha aperto al trasferimento al Barcellona ma rimane un grande ostacolo nell’operazioneCalciomercato Inter: Alessandro Bastoni ha aperto al trasferimento al Barcellona ma rimane un grande ostacolo nell'operazione ... calcionews24.com Calciomercato, Bastoni resta: l’Inter vende un altro difensoreBastoni al centro del calciomercato Inter. Il Barcellona non può pagarlo 70 milioni e allora a essere ceduto può essere Carlos Augusto ... interlive.it Mercato, Inter inamovibile: questo giocatore non farà assolutamente parte della rosa 26/27 https://www.fcinter1908.it/calciomercato/mercato-inter/mercato-inter-inamovibile-questo-giocatore-addio/ - facebook.com facebook #Inter su #Vicario, #Martinez paga i ritardi [Tuttosport] #calciomercato calciomercato.com/liste/inter-su… x.com