Calciomercato Inter il Barcellona frena su Alessandro Bastoni

Il direttore sportivo dell’Inter ha confermato l’interesse del Barcellona per Alessandro Bastoni. La trattativa tra le due società è ancora in fase preliminare e non ci sono accordi definitivi. Il club catalano ha espresso interesse per il difensore italiano, ma per ora ha deciso di frenare le trattative. Nessuna ufficializzazione è stata ancora annunciata né da parte dell’Inter né dal Barcellona.

Con la solita franchezza che lo contraddistingue a tricolore ancora freschissimo Giuseppe Marotta ha confermato l’interesse del Barcellona. Eppur (almeno a oggi) non si muove. È destinato ad agitare sogni (e incubi) di calciomercato dei tifosi dell’Inter il futuro di Alessandro Bastoni. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, il Barcellona frena su Alessandro Bastoni SANCHO A ZERO! BASTONI, IL BARÇA FA SUL SERIO. BARELLA E IL FUTURO, NICO-JUVE CAMBIA TUTTO Notizie correlate Leggi anche: Calciomercato Inter, il Barcellona “sorpreso” da Alessandro Bastoni Calciomercato Inter: il punto su Alessandro BastoniSi rincorrono le voci di calciomercato sul futuro del difensore dell’Inter Alessandro Bastoni, prescelto – a quanto pare – dal Barcellona per... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Calciomercato Inter, pericolo Barcellona: Lautaro Martinez nel mirino catalano; Inter: Bastoni non spinge per la cessione, il Barcellona è deluso e prepara la prossima mossa; Bastoni, apertura totale per il trasferimento al Barcellona, la Juventus aspetta Ramos; Altro che Bastoni, serve un bomber: il Barça ora è più freddo sul difensore dell'Inter. Calciomercato Inter News | Il Barcellona torna su Lautaro, Dimarco rinnovo pronto (29 aprile 2026)Il calciomercato Inter è preoccupato dalle possibili offerte per Lautaro Martinez mentre Federico Dimarco rinnova per un'altra stagione ... ilsussidiario.net Bastoni, dal rinnovo al pressing Barça. Prezzo? Inter non molla, ma valuta il piano BIl difensore dell'Inter è sempre l'obiettivo numero uno del Barcellona. Il club nerazzurro non vuole scendere sotto i 60 milioni ... fcinter1908.it #Lazio, l'#Inter punta #Gila per il prossimo #calciomercato - facebook.com facebook Massimo #Moratti: “ #Barella il mio giocatore preferito di questa #Inter, a cui manca un po’ di fantasia per crescere ancora. Fossi presidente oggi, farei di tutto per prendere e portare in nerazzurro #NicoPaz. Serve uno così”. #calciomercato x.com