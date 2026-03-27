Violenza a scuola Andrea Maggi | Non servono solo controlli ma più risorse e classi meno affollate

In un video, un esperto ha affermato che per affrontare la violenza tra i giovani nelle scuole non basta aumentare i controlli. Ha sottolineato la necessità di assumere più insegnanti, fornire risorse adeguate e ridurre il numero di studenti nelle aule. La questione delle aggressioni scolastiche viene così presentata come un problema che richiede interventi strutturali e risorse specifiche.

Andrea Maggi nel suo video chiarisce che la violenza giovanile richiede nuovi docenti, risorse adeguate e classi meno numerose L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Andrea Maggi, cosa servirebbe agli insegnanti per contrastare la violenza giovanile (e non solo)«Sarebbe bello vivere in una società che creda veramente negli insegnanti, non solo formalmente, non solo quando fa comodo», osserva il docente... Andrea Maggi sullo studente ucciso a scuola accoltellato da un compagno: «L'indignazione di noi adulti serve solo a coprire le nostre responsabilità»«La cultura della pace non si fonda sulla repressione della rabbia, perché la rabbia è come una pentola a pressione: se la chiudi ermeticamente,... Una selezione di notizie su Andrea Maggi Temi più discussi: Andrea Maggi, cosa servirebbe agli insegnanti per contrastare la violenza giovanile (e non solo); Perché la riforma voluta da Valditara non piace al Prof Maggi de Il Collegio; Andrea Maggi cosa servirebbe agli insegnanti per contrastare la violenza giovanile e non solo. Andrea Maggi: «Vandali a scuola? Piccole arance meccaniche che sfogano la frustrazione. I giovani sono abbandonati a loro stessi»Ci risiamo. Nella prevedibilità, e nel triste conformismo del teppismo minorile odierno, a fare le spese dell'ignoranza, del degrado e della frustrazione socio-culturali dei soliti ignoti è ancora una ... ilgazzettino.it Metal detector a scuola, Il prof del Collegio Andrea Maggi: «Disarmare le mani e anche le parole. No alle spese pazze quando manca tutto»Riguardo alla proposta di installare i metal detector nelle scuole, facciamo due conti. Il costo di un metal detector a porta si aggira intorno ai 1.500 euro l'uno. Spese di montaggio escluse. Poniamo ... ilgazzettino.it IL RACCONTO DEI SENTIMENTI ATTRAVERSA I SECOLI. A “Dietro alle Note” ANDREA MAGGI, racconta le storie che hanno ispirato i testi delle più belle canzoni italiane ed internazionali. In Onda Domenica 22 e Mercoledì 25 Marzo alle 19.30. OnAir FM 94. - facebook.com facebook