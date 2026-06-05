La Cia Abruzzo sul caporalato | Servono nuovi strumenti per trasporot e alloggio e meno burocrazia

Da ilpescara.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Cia Abruzzo chiede strumenti più efficaci per garantire trasporti e alloggi legali ai lavoratori, evidenziando la necessità di ridurre la burocrazia. La richiesta si concentra sulla creazione di procedure più snelle e sulla fornitura di mezzi adeguati, oltre alla repressione del lavoro nero. La proposta mira a rendere più facile l’accesso a servizi legali, contrastando il caporalato e migliorando le condizioni dei lavoratori.

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Non solo repressione, ma soprattutto strumenti concreti per garantire trasporti e alloggi legali ai lavoratori e meno burocrazia, così da togliere terreno al lavoro nero. A dirlo la Cia nazionale, che chiede il superamento del “click day” e una riforma del decreto flussi che leghi gli ingressi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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