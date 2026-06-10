basta morti scatta il piano sicurezza sul lavoro con ispezioni speciali

È stato annunciato un piano di sicurezza sul lavoro che prevede ispezioni speciali, in risposta a incidenti mortali recenti. Il responsabile della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Asl Toscana Nord Ovest ha illustrato le misure adottate per ridurre i rischi e prevenire ulteriori tragedie. Il piano si concentra su controlli più frequenti e mirati nelle aziende, con l’obiettivo di rafforzare le norme di sicurezza e intervenire tempestivamente in caso di non conformità.

PISA – Il direttore della struttura di Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (Pisll) dell’Asl Toscana Nord Ovest, Domenico Gullì, delinea le strategie per arginare i drammi professionali. “I nostri operatori non sono burocrati dietro una scrivania – spiega l’ingegnere – ma una presenza costante sul campo che crede nel compito che svolge”. Le ispezioni si concentrano su cantieri, fabbriche, cave e banchine portuali, aree caratterizzate da un elevato tasso infortunistico. Il modello operativo si basa sulla legge 833 del 1977 e sul Testo unico. L’attività unisce la vigilanza diretta senza preavviso alle iniziative di assistenza, con la diffusione di buone prassi e tavoli con le parti sociali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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