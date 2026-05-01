Portella della Ginestra dalla memoria della strage del 1947 alla lotta per i diritti e la sicurezza | Basta morti sul lavoro

Nella giornata di oggi si sono svolte manifestazioni e iniziative in diverse località italiane, promosse per ricordare la strage avvenuta nel 1947 e per denunciare le recenti problematiche legate alla sicurezza sul lavoro. Tra i temi principali ci sono il lavoro dignitoso, la tutela dei diritti e la richiesta di interventi su sanità, appalti, politica industriale e sociale. Sono stati presentati anche due nuovi referendum su sanità e appalti.

Lavoro dignitoso, qualità dell’occupazione, difesa della democrazia e dei diritti, con la proposta di due nuovi referendum sulla sanità e sugli appalti e la necessità di nuove politiche industriale e sociali. Questi i temi portati avanti dalla Cgil in occasione del Primo maggio a Portella della.🔗 Leggi su Palermotoday.it 1 Maggio – Almanacco del Giorno: storia, memoria e diritti della Festa dei Lavoratori Notizie correlate Primo maggio a Portella della Ginestra, corteo e comizio per non dimenticare la strage del 1947Primo maggio a Portella della Ginestra per commemorare la strage del 1947 in cui furono trucidate 11 persone, tra braccianti, contadini, donne e... Primo maggio a Portella della Ginestra, in centinaia per commemorare le vittime della strage del 1947E' partito il corteo con centinaia di persone diretto a Portella della Ginestra per celebrare la festa dei lavoratori e commemorare le vittime della... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Primo maggio a Portella della Ginestra, corteo e comizio per non dimenticare la strage del 1947; 1° maggio 1947: la strage di Portella della Ginestra; Primo maggio a Portella della Ginestra, la strage da non dimenticare; Portella della Ginestra, la denuncia dell'associazione dei familiari delle vittime e dei sopravvisuti della strage: Il memoriale abbandonato nel degrado. La strage del primo maggio a Portella della GinestraFu la prima strage dell'Italia repubblicana in Sicilia. Contro i contadini che celebravano la festa dei lavoratori. Un test della moderna strategia della tensione ... rainews.it Primo maggio: corteo a Portella della GinestraUn corteo, con circa cento persone, è arrivato a Portella della Ginestra per celebrare la festa dei lavoratori e commemorare le vittime della strage del primo maggio del 1947 con 11 persone – tra cont ... livesicilia.it Le testimonianze video da Portella della Ginestra - facebook.com facebook L’eccidio di Portella della Ginestra, il Primo Maggio 1947, fu la prima strage di stato, il primo atto della strategia della tensione. Giuseppe Casarrubea, Storia segreta della Sicilia. x.com