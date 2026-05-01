Portella della Ginestra dalla memoria della strage del 1947 alla lotta per i diritti e la sicurezza | Basta morti sul lavoro

Da palermotoday.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi si sono svolte manifestazioni e iniziative in diverse località italiane, promosse per ricordare la strage avvenuta nel 1947 e per denunciare le recenti problematiche legate alla sicurezza sul lavoro. Tra i temi principali ci sono il lavoro dignitoso, la tutela dei diritti e la richiesta di interventi su sanità, appalti, politica industriale e sociale. Sono stati presentati anche due nuovi referendum su sanità e appalti.

Lavoro dignitoso, qualità dell’occupazione, difesa della democrazia e dei diritti, con la proposta di due nuovi referendum sulla sanità e sugli appalti e la necessità di nuove politiche industriale e sociali. Questi i temi portati avanti dalla Cgil in occasione del Primo maggio a Portella della.🔗 Leggi su Palermotoday.it

1 Maggio – Almanacco del Giorno: storia, memoria e diritti della Festa dei Lavoratori

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