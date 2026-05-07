Sicurezza sul lavoro | Padova è in allerta con 6 morti nel trimestre

Nel primo trimestre dell'anno, la provincia di Padova ha registrato sei decessi legati a incidenti sul lavoro, un dato superiore alla media regionale. L’aumento dei decessi ha portato a un livello di mortalità più elevato rispetto ad altre zone della regione. I settori che hanno registrato il maggior numero di infortuni sono quelli legati alla produzione e alla costruzione, che risultano tra i più colpiti da incidenti e problematiche legate alla sicurezza.

? Cosa scoprirai Perché l'indice di mortalità padovano è così superiore alla media veneta?. Quali settori produttivi causano la maggior parte degli infortuni in provincia?. Come influisce la composizione demografica dei lavoratori sul numero dei decessi?. Perché il Veneto è tornato improvvisamente in zona rossa per sicurezza?.? In Breve Veneto registra 21 morti totali nel primo trimestre 2026, 5 durante il tragitto.. Indice di mortalità padovano a 11,4 contro la media nazionale di 5,7.. Settore manifatturiero guida gli infortuni con 2.944 denunce, seguito dall'edilizia con 1.035.. 8 vittime su 21 totali in Veneto sono cittadini stranieri nel primo trimestre.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicurezza sul lavoro: Padova è in allerta con 6 morti nel trimestre Notizie correlate Morti sul lavoro, Padova è la provincia veneta con più vittime nei primi tre mesi del 2026Nei primi tre mesi del 2026, la provincia euganea registra il dato più pesante del Veneto per numero di morti sul lavoro. Sicurezza sul lavoro, UIL Taranto: “Nel 2026 già tre morti, serve un cambio immediato”Tarantini Time Quotidiano“Oggi, in occasione della Giornata Internazionale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro istituita dall’Organizzazione... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Padova maglia nera della sicurezza sul lavoro: numeri regionali in linea con l'anno scorso; Morti sul lavoro, Padova è la provincia veneta con più vittime nei primi tre mesi del 2026; Sicurezza sul lavoro in Veneto i dati tornano a preoccupare; PADOVA | PRIMO MAGGIO: SICUREZZA E DIGNITA’ LE PRIORITA’ DI CGIL, CISL E UIL. Morti sul lavoro, Veneto seconda regione d'Italia per decessi: 21 vittimeSono 21 i decessi rilevati in Veneto a fine marzo (come nel 2025) dall'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega di Mestre, 16 dei quali registrati in occasione di lavoro (3 in più dello ... vicenzatoday.it Sicurezza, a Padova le Olimpiadi per imparare a lavorare senza rischiL'iniziativa di Formedil Padova ha coinvolto quaranta studenti tra classi prime e terze, in una giornata di esercitazioni, quiz e attività ispirate a situazioni reali di lavoro. Un momento dedicato an ... padovaoggi.it Servizi sociali di #Cassino: la #sicurezza non è negoziabile. All’incontro che si terrà l’11 maggio porteremo #richieste chiare: #vigilanza stabile, #protocolli efficaci, #tutela reale del #personale. Serve agire subito. #ilmiolavorovale x.com 6/5/26. Il comandante della Polizia Locale e dirigente alla sicurezza e mobilità di Chioggia Luca Sattin (nella foto) prenderà servizio a Rovigo lunedì prossimo 11/5/26; ma continuerà a guidare anche il comando di Chioggia per circa due mesi, in attesa del nec - facebook.com facebook