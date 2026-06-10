Basket Lucca | fallito il match-point Vince Siena si va a gara 3

Da lanazione.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel match di basket tra Siena e Lucca, la squadra di casa ha fallito il tentativo di chiudere la serie e vincere la promozione in Serie B. La partita si è conclusa con la vittoria di Siena, che ha così portato la serie a gara 3. L’incontro si è disputato al PalaTagliate e si è concluso domenica. La sfida decisiva per la promozione si terrà nella prossima gara.

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Siena,10 giugno 2026 – La promozione in B nazionale si decide alla bella del PalaTagliate di domenica. È stato questo il responso di gara-2 giocata a Siena, una partita in cui i padroni di casa hanno fatto valere il fattore campo, battendo Lucca per 92-77 al termine di un match sporco, spigoloso, ricco di contatti e dalla grandissima intensità. Partivano fortissimo i padroni di casa che, mettendo tanta fisicità su ogni contatto e cavalcando il calore di un PalaEstra gremito, piazzavano un break iniziale 8-2. Dubois, autore del primo canestro della BCL, provava a prendersi le maggiori responsabilità ma i senesi continuavano a difendere forte e piazzare rapidi contropiedi che portavano al 23-6 per la Mens Sana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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