Basket Lucca | fallito il match-point Vince Siena si va a gara 3

Notizia in breve

Nel match di basket tra Siena e Lucca, la squadra di casa ha fallito il tentativo di chiudere la serie e vincere la promozione in Serie B. La partita si è conclusa con la vittoria di Siena, che ha così portato la serie a gara 3. L’incontro si è disputato al PalaTagliate e si è concluso domenica. La sfida decisiva per la promozione si terrà nella prossima gara.