L' Adamant vince gara 3 e si avvicina alla salvezza | pronti al match point

L’Adamant ha conquistato la vittoria nella terza partita contro Fidenza, con un punteggio di 85-73, e ora si trova a un passo dalla salvezza. La squadra ha superato la sconfitta in gara 2 e si prepara per il prossimo incontro, che potrebbe essere decisivo per completare il percorso di qualificazione. La serie si avvicina alla conclusione e la squadra spera di ottenere l’ultimo risultato necessario.

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