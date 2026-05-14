L' Adamant vince gara 3 e si avvicina alla salvezza | pronti al match point
L’Adamant ha conquistato la vittoria nella terza partita contro Fidenza, con un punteggio di 85-73, e ora si trova a un passo dalla salvezza. La squadra ha superato la sconfitta in gara 2 e si prepara per il prossimo incontro, che potrebbe essere decisivo per completare il percorso di qualificazione. La serie si avvicina alla conclusione e la squadra spera di ottenere l’ultimo risultato necessario.
L’Adamant cancella gara 2 e si porta a casa il terzo atto della serie con Fidenza (punteggio finale: 73-85), e a questo punto manca solo una vittoria per festeggiare la tanto agognata salvezza. I biancazzurri, dopo un brutto primo quarto, prendono in mano le redini del match e conducono.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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