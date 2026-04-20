Basket femminile | Venezia compie l’impresa sbanca Schio in gara-1 di finale scudetto e guadagna il match point

Nella prima sfida della serie finale del campionato di basket femminile, l'Umana Reyer Venezia ha conquistato una vittoria importante in trasferta contro la squadra di Schio. La partita si è conclusa con un vantaggio consistente per le veneziane, che ora si trovano a un passo dalla conquista del titolo. La gara ha visto una prestazione solida e determinata da parte di Venezia, che si è aggiudicata il primo match della serie.

Impresa doppia per l’Umana Reyer Venezia in gara-1 di finale scudetto. La squadra allenata da Andrea Mazzon non solo si porta in vantaggio e, giovedì, potrà chiudere i conti al Taliercio, ma lo fa battendo il Famila Schio (60-71) che, in stagione, non solo non aveva mai perso in casa, ma era del tutto imbattuto. Sfiora la doppia doppia Kaila Charles (13 punti e 9 rimbalzi), ma grandi protagoniste sono Mariella Santucci con 16 punti e Lorela Cubaj con la difesa su Jessica Shepard, mai così in difficoltà in stagione nonostante i 14 rimbalzi. Per il Famila 12 di Giorgia Sottana, che spera di poter giocare un’altra partita al PalaRomare, ma servirà un successo esterno.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile: Venezia compie l’impresa, sbanca Schio in gara-1 di finale scudetto e guadagna il match point Notizie correlate Basket femminile, Schio e Venezia si ritrovano di fronte per gara-1 della finale scudetto. Chi la spunterà?Si alza il sipario sulla finale scudetto dell’A1 di basket femminile 2026, con la gara-1 in programma questa sera alle ore 20:15 tra la Famila Wuber... Basket femminile, Schio-Venezia: stasera Gara-1 della finale scudetto, le campionesse puntano al Grande SlamAl PalaRomare alle 20:15 si alza il sipario sulla serie che assegna il titolo, al meglio delle tre. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Venezia-Girona 64-70, Eurolega basket femminile 2026 in DIRETTA: vana rimonta Reyer, spagnole in semifinale; Famila Schio vola in finale Scudetto: sfida Venezia per il titolo; LIVE Venezia-Girona 37-45 Eurolega basket femminile 2026 in DIRETTA | Reyer chiamata alla rimonta a metà terzo quarto; Reyer Venezia saluta l'Eurolega: Girona vince ai quarti 70-64. Basket femminile: Venezia compie l’impresa, sbanca Schio in gara-1 di finale scudetto e guadagna il match pointImpresa doppia per l'Umana Reyer Venezia in gara-1 di finale scudetto. La squadra allenata da Andrea Mazzon non solo si porta in vantaggio e, giovedì, ... oasport.it Basket femminile, Schio e Venezia si ritrovano di fronte per gara-1 della finale scudetto. Chi la spunterà?Si alza il sipario sulla finale scudetto dell’A1 di basket femminile 2026, con la gara-1 in programma questa sera alle ore 20:15 tra la Famila Wuber Schio ... oasport.it Ieri il Fenerbahce ha vinto l'Eurolega femminile, battendo in finale il Galatasaray. In foto c'è Emma Meesseman, autrice di 20 punti, 5 rimbalzi, e 4 assist, ed MVP della finale. Emma, per chi segue il basket femminile, è una leggenda. Ma non lo è soltanto per il x.com Per il Campionato U 15 FEMMINILE seconda Fase Basket Femminile Florence Vs Basket Golfo Piombino (II e III Quarto) facebook