Il raduno della Nazionale italiana di basket è iniziato il 15 giugno presso il Centro di Preparazione Olimpica di Roma. Tra i convocati ci sono anche i nuovi arrivi Bucarelli e Cavallero, pronti a partecipare alla terza finestra delle qualificazioni ai Mondiali 2027. La squadra si prepara per le prossime sfide ufficiali, con un gruppo di giocatori selezionati per le partite di qualificazione.

L’avventura comincia. Via al raduno della Nazionale italiana maschile di basket in programma dal 15 giugno presso il Centro di Preparazione Olimpica di Roma. Per l’occasione il Commissario Tecnico Luca Banchi ha selezionato un gruppo di 17 giocator i, al quale si aggiunge una lista di 16 atleti monitorati dallo staff e pronti a essere eventualmente inseriti in base alle esigenze tecniche e alle condizioni del roster. La composizione della squadra risente inevitabilmente delle diverse situazioni legate alla conclusione della stagione dei club. I giocatori impegnati con Olimpia Milano, Reyer Venezia, Scaligera Verona e Valencia potranno infatti aggregarsi agli Azzurri soltanto dopo aver terminato i rispettivi impegni agonistici. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Basket, i convocati dell’Italia per la terza finestra delle qualificazioni ai Mondiali 2027: novità Bucarelli e Cavallero

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