Il Settore Squadre Nazionali 3×3 ha annunciato i nomi dei giocatori convocati dall’Italia per le qualificazioni ai Mondiali 2026. La competizione si svolgerà ad aprile a Singapore, dove le squadre nazionali si sfideranno per ottenere un pass per il torneo mondiale. La lista comprende i giocatori selezionati per rappresentare l’Italia in questa fase preliminare.

Sono stati rilasciati dal Settore Squadre Nazionali 3×3 i nomi dei giocatori tra i quali l’Italia sceglierà per andare a giocare le qualificazioni ai Mondiali (alias World Cup). Il tentativo lo si effettuerà a Singapore l’11 e il 12 aprile, con sei squadre coinvolte: Italia, Egitto e Nuova Zelanda nel girone B, Cechia, Singapore e Brasile nel girone A. Gli uomini chiamati da Claudio Negri, con Stefano Mancinelli responsabile del settore tecnico 3×3, sono Matteo Corgnati (Vigevano, girone A Serie B), Lorenzo Donadio (Nocera, girone B Serie B), Carlo Fumagalli (Faenza, girone B Serie B), Flavio Gay (Scandone Avellino, Serie B Interregionale), Dario Masciarelli (Costone Siena, B Interregionale), Riccardo Salvioni (Luiss Roma, girone B Serie B), Andrea Valentini (Loreto, girone B Serie B), Dario Zucca (Fidenza, girone A Serie B). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket 3×3: i convocati dell’Italia per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Aprile a Singapore

Articoli correlati

Basket, i convocati dell’Italia per le Qualificazioni Mondiali 2027 contro la Gran BretagnaLa FIP ha annunciato le convocazioni di Luca Banchi per la seconda finestra delle Qualificazioni ai Mondiali 2027 di basket maschile, in cui l’Italia...

Qualificazioni Mondiali basket femminile 2027: il maxi-girone dell’Italia e le avversarie ai raggi XPer l’Italia ci sarà un girone tutto da guardare, osservare e tenere ben presente in quel di San Juan, Porto Rico, dove andrà in scena il Premondiale...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Basket 3 3 i convocati dell'Italia per...

Discussioni sull' argomento A NOVARELLO PRIMO RADUNO DEL 2026 PER LA NAZIONALE Under 16; Ilardi e Pasquazi convocati in nazionale Under 16; Nazionale, Gattuso ne convoca 28 per il play-off mondiale: Palestra è la novità, torna Chiesa; Azzurri in raduno a Novarello dal 2 aprile. Il coach sarà Michele Catalani.

Basket: i convocati di Banchi, Polonara capitano non giocatoreIniziano le qualificazioni al Mondiale di basket 2027. A una settimana dall'esordio contro l'Islanda a Tortona (giovedì 27 novembre, ore 20.00), il ct Luca Banchi ha diramato la sua prima lista di ... ansa.it

Cagli ospita le finali del basket inclusivo per sordi - facebook.com facebook

Basket, Divisione Regionale 1: la Virtus Luino supera anche Castronno - x.com