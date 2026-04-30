L’Italia ha annunciato la lista di 17 giocatori convocati per le partite di qualificazione ai Mondiali di pallamano maschile del 2027. Le due sfide contro la Svizzera sono decisive per determinare quale squadra otterrà il pass per il torneo internazionale. La prima partita si svolgerà in casa, seguita da quella in trasferta, con entrambe le gare che decideranno l’esito della qualificazione.

Sono 17 i convocati dell’Italia per il terzo turno delle qualificazioni ai Mondiali 2027 di pallamano maschile: la doppia sfida contro la Svizzera sancirà quale delle due compagini staccherà il pass per la rassegna iridata. Andata in trasferta, mercoledì 13 maggio all’Hallenstadion di Zurigo (ore 19:00), ritorno in casa, domenica 17 maggio al Pala Cattani di Faenza (ore 18:00). Il Direttore Tecnico dell’Italia, Bob Hanning, ha diramato l’elenco dei 17 azzurri convocati: torna, tra le ali sinistre, il classe 2005 Tommaso De Angelis, in coppia con Gianluca Dapiran, mentre tra i terzini rientra il mancino classe 2002 Thomas Bortoli. Confermate, invece, le assenze per infortunio di Marco Mengon e Filippo Angiolini.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallamano, i convocati dell’Italia per le qualificazioni ai Mondiali 2027: doppia sfida decisiva alla Svizzera

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