In Basilicata sono state presentate 1.228 domande per le borse di studio sul merito. La selezione dei vincitori avverrà attraverso un procedimento che valuterà i requisiti di merito degli studenti. I beneficiari riceveranno i fondi in un periodo ancora da definire, una volta completate le procedure di assegnazione. Non sono stati comunicati i criteri specifici di valutazione né le date precise di distribuzione.

Come verranno selezionati i vincitori tra le 1.228 domande presentate? Quando riceveranno effettivamente i fondi gli studenti meritevoli? Quali criteri utilizzeranno gli uffici regionali per la verifica dei requisiti? Perché questo investimento da 760 mila euro è cruciale per la Basilicata??? In Breve Oltre 760 mila euro stanziati dalla Regione per il bando Il Valore del Sapere IV Istituzione di incentivi per studenti del primo e secondo anno della scuola secondaria Verifiche de . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basilicata: oltre 1.200 domande per le borse di studio sul merito

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