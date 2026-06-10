Basilicata | oltre 1.200 domande per le borse di studio sul merito
In Basilicata sono state presentate 1.228 domande per le borse di studio sul merito. La selezione dei vincitori avverrà attraverso un procedimento che valuterà i requisiti di merito degli studenti. I beneficiari riceveranno i fondi in un periodo ancora da definire, una volta completate le procedure di assegnazione. Non sono stati comunicati i criteri specifici di valutazione né le date precise di distribuzione.
Come verranno selezionati i vincitori tra le 1.228 domande presentate? Quando riceveranno effettivamente i fondi gli studenti meritevoli? Quali criteri utilizzeranno gli uffici regionali per la verifica dei requisiti? Perché questo investimento da 760 mila euro è cruciale per la Basilicata??? In Breve Oltre 760 mila euro stanziati dalla Regione per il bando Il Valore del Sapere IV Istituzione di incentivi per studenti del primo e secondo anno della scuola secondaria Verifiche de . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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