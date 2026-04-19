Borse di studio in Calabria | polemica sul merito che esclude i giovani

Una proposta di borse di studio in Calabria, siglata tra l’amministrazione regionale e le università locali, ha suscitato critiche da parte di alcuni esponenti politici. La misura, rivolta agli studenti calabresi, è stata annunciata di recente dal presidente della regione. La polemica si concentra sul criterio di selezione adottato, che alcuni considerano esclusivo nei confronti dei giovani meritevoli. La questione ha acceso un dibattito pubblico sulla distribuzione delle risorse destinate all’istruzione.

La nuova proposta di sostegno economico per gli studenti calabresi, presentata dal presidente Occhiuto attraverso un protocollo siglato con le università della regione, ha scatenato una dura reazione politica. Giulia Grandinetti, referente regionale dell’Unione Giovani di Sinistra, e Fernando Pignataro, segretario regionale di Sinistra Italiana, hanno criticato la misura definendola un semplice atto di propaganda privo di una reale visione strutturale per il territorio. Le critiche al criterio del merito e il rischio di esclusione sociale. Il fulcro della controversia risiede nella definizione stessa di merito applicata dal nuovo provvedimento regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Borse di studio in Calabria: polemica sul merito che esclude i giovani Notizie correlate Leggi anche: Dodici borse di studio: "Il merito va premiato" Mille euro al mese per non andarsene: la Calabria scommette sul “Reddito di Merito” per frenare l’emorragia di giovaniLa misura, ribattezzata “Reddito di Merito”, è l’ultima scommessa della giunta guidata da Roberto Occhiuto per arginare un fenomeno che da decenni... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Borse di studio per studenti delle scuole superiori - A.S. 2025-2026; Borse di studio a.s. 2025/2026; Borse di studio per merito; Pubblicazione graduatorie di merito per scorrimento - borse di mobilità ERASMUS+ per attività di studio (SMS) 2026/27. Borse di studio INPS: quando sono redditi imponibili IRPEFChiarito il trattamento fiscale per figli di dipendenti e pensionati iscritti a gestioni pubbliche nell'Interpello 101 del 2.4.2026 ... fiscoetasse.com Oltre 120 milioni per le borse di studio: la Regione punta sugli universitariRafforziamo una strategia complessiva orientata ai giovani e alla qualità dei servizi, ha detto il presidente Fico in relazione a quanto approvato oggi in Giunta ... napolitoday.it Alberto Filippi, imprenditore vicentino, si è visto sottrarre orologi, preziosi e borse di lusso per un valore di circa 3 milioni di euro facebook MEDIO ORIENTE I Riapre lo Stretto di Hormuz, crolla il prezzo del petrolio. Corrono le Borse di Europa e Stati Uniti. Il ministro Giorgetti: "Lo scenario cambia ogni giorno". L'Fmi: "Rischi recessione per l'Ue'. Botta e risposta sulle accise #ANSA x.com