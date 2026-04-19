Riccione il Rotary premia il merito | borse di studio e riflessione sul valore delle scelte per le nuove generazioni

Venerdì 17 aprile si è tenuta presso l’Auditorium del Liceo Volta-Fellini di Riccione la 38esima edizione del Premio Rotary Scuola “Francesco Maria Pelliccioni”, organizzato dal Rotary Club Riccione-Cattolica, appartenente al Distretto 2072. L’evento ha visto la consegna di borse di studio agli studenti meritevoli e ha previsto anche una riflessione sul ruolo delle scelte nelle nuove generazioni.

Si è svolta venerdì, 17 aprile, presso l’Auditorium del Liceo Volta-Fellini di Riccione, la 38esima edizione del Premio Rotary Scuola “Francesco Maria Pelliccioni”, promosso dal Rotary Club Riccione-Cattolica, Distretto 2072. L'appuntamento, per il Rotary, è ormai consolidato e anno dopo anno.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sondalo premia il merito: 34 studenti ricevono le borse di studio 2026 Borse di studio in Calabria: polemica sul merito che esclude i giovaniLa nuova proposta di sostegno economico per gli studenti calabresi, presentata dal presidente Occhiuto attraverso un protocollo siglato con le... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Riccione, il Rotary premia il merito: borse di studio e riflessione sul valore delle scelte per le nuove generazioni; Riccione, il Rotary premia gli studenti eccellenti; Riccione ricorda Angelo Bergamonti: domenica 19 aprile la cerimonia sul Lungomare della Repubblica. Riccione, il Rotary premia gli studenti eccellentiSi è svolta venerdì 17 aprile, all’Auditorium del Liceo Volta-Fellini, la 38ª edizione del Premio Rotary Scuola Francesco Maria Pelliccioni, promosso dal ... chiamamicitta.it Il Rotary Club Riccione-Cattolica premia il merito: borse di studio, riflessioniSi è svolta venerdì 17 aprile, presso l’Auditorium del Liceo Volta-Fellini di Riccione, la 38ª edizione del Premio Rotary Scuola Francesco Maria Pelliccioni, promosso dal Rotary Club Riccione-Cattol ... msn.com Si chiudono nel segno dei big gli Assoluti primaverili 2026 a Riccione. L'ultima giornata incorona Benedetta Pilato, regina dei 50 rana in 30"13 davanti a un'ottima Anita Bottazzo (30"20); entrambe le azzurre strappano il pass per gli Europei. Tra gli uomini, Sim facebook A Riccione si chiude la penultima giornata di gare e a brillare è ancora una volta Sara Curtis, che conquista i 50 stile libero in 24''31 Thomas Ceccon (1’57”19) è clamorosamente sconfitto nei 200 dorso, terzo dietro a Daniele Del Signore (1’56”89) e Matt x.com