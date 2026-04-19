Riccione il Rotary premia il merito | borse di studio e riflessione sul valore delle scelte per le nuove generazioni

Da riminitoday.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 17 aprile si è tenuta presso l’Auditorium del Liceo Volta-Fellini di Riccione la 38esima edizione del Premio Rotary Scuola “Francesco Maria Pelliccioni”, organizzato dal Rotary Club Riccione-Cattolica, appartenente al Distretto 2072. L’evento ha visto la consegna di borse di studio agli studenti meritevoli e ha previsto anche una riflessione sul ruolo delle scelte nelle nuove generazioni.

Si è svolta venerdì, 17 aprile, presso l’Auditorium del Liceo Volta-Fellini di Riccione, la 38esima edizione del Premio Rotary Scuola “Francesco Maria Pelliccioni”, promosso dal Rotary Club Riccione-Cattolica, Distretto 2072. L'appuntamento, per il Rotary, è ormai consolidato e anno dopo anno.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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