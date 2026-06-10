Basilicata 5 milioni per riparare i danni da maltempo | il piano

Sono stati stanziati cinque milioni di euro per riparare i danni causati dal maltempo in Basilicata. Il piano regionale prevede 104 interventi urgenti, tra cui lavori di messa in sicurezza di strade e ponti, riparazioni di edifici pubblici e interventi su reti idriche e fognarie. La distribuzione dei fondi sarà suddivisa tra le province di Potenza e Matera, con un'attenzione particolare alle zone più colpite.

? Domande chiave? In Breve Cinque milioni di euro per ricostruire la Basilicata colpita dalle piogge. Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha inviato una nota al Dipartimento della protezione civile per dare il via al piano di ripristino dopo l’emergenza meteorologica del 28 marzo scorso. L’intero stanziamento ammonta a 5 milioni di euro. Questa somma servirà a riparare i danni causati dagli eventi atmosferici eccezionali che hanno colpito il territorio lucano. La maggior parte delle risorse, pari a 4,7 milioni, sarà destinata alla gestione delle infrastrutture strategiche e dei servizi pubblici. Gli interventi mirano anche alla rimozione di macerie e rifiuti, garantendo la continuità amministrativa nei luoghi danneggiati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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