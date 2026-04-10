Tollo emergenza strade | stanziati fondi per riparare i danni del maltempo

A Tollo, le strade sono state oggetto di interventi immediati per riparare i danni provocati dalle intense precipitazioni tra il primo e il due aprile 2026. Sono stati stanziati fondi specifici per affrontare le criticità emerse a causa del maltempo. Le operazioni di ripristino sono in corso per mettere in sicurezza le vie di comunicazione del territorio.

Le strade del comune di Tollo sono tornate a essere oggetto di interventi tempestivi per risolvere i disagi causati dalle violente precipitazioni che hanno colpito l’area tra il 1 e il 2 aprile 2026. Il sindaco Radica ha dato il via alle operazioni di ripristino della viabilità dopo che il maltempo ha lasciato segni profondi sul territorio comunale. La gestione dell’emergenza è stata strutturata attraverso la costituzione del Centro operativo comunale di protezione civile, una misura disposta con ordinanza dal primo cittadino per coordinare le risposte ai danni meteorologici. Parallelamente, l’ufficio tecnico ha proceduto all’emissione di un verbale di somma urgenza, attingendo alla normativa del decreto legislativo 362023, per permettere un’azione immediata laddove le criticità sono più evidenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tollo, emergenza strade: stanziati fondi per riparare i danni del maltempo Messina, maltempo e danni alle attività produttive: stanziati fondi dal Governo per la provincia colpita.La provincia di Messina è alle prese con i danni causati da una nuova ondata di maltempo, che si aggiunge alle difficoltà già accumulate a seguito... Danni per il maltempo, il Governo proclama stato di emergenza: stanziati 10 milioni per la PugliaIl Governo ha proclamato lo stato di emergenza, della durata di 12 mesi, per il territorio di Puglia, Molise, Basilicata e Abruzzo a causa dei danni...