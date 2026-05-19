Nelle ultime settimane, sono stati stanziati 20 milioni di euro per coprire i danni causati dal maltempo nel Molise. La ripartizione dei fondi avverrà in due fasi, con l’obiettivo di supportare i cittadini colpiti. Sono state definite le scadenze tecniche per presentare le domande e ottenere i primi contributi. Le modalità di distribuzione prevedono diverse tempistiche, in relazione alle procedure amministrative e alle richieste di aiuto inoltrate. La procedura sarà gestita dalle autorità competenti locali.

? Punti chiave Come verranno distribuiti i 20 milioni tra i cittadini colpiti?. Quali sono le scadenze tecniche per ottenere i primi contributi?. Chi gestirà la mappatura dei danni alle infrastrutture pubbliche?. Perché l'assistenza è stata divisa in due fasi separate?.? In Breve Scadenza per i dati Fase A fissata al 5 giugno 2026 tramite piattaforma digitale.. Fase A prevede contributi per autonoma sistemazione e soccorsi diretti ai cittadini.. Fase B analizzerà i danni al patrimonio pubblico e alle infrastrutture strategiche.. Emergenza causata dal maltempo iniziato il 28 marzo nei territori di Campobasso e Isernia.. Il presidente della Regione Roberti ha firmato l’ordinanza n. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Molise, 20 milioni per i danni da maltempo: via il piano in due fasi

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