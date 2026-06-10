Bari Leccese ai sindaci | ‘La Città Metropolitana è casa comune
Nove sindaci di diverse città hanno ricevuto una comunicazione che invita a considerare la Città Metropolitana come un'area condivisa. La proposta riguarda un nuovo piano di collaborazione volto a coordinare i servizi pubblici offerti ai cittadini. Non sono stati specificati i nomi dei sindaci coinvolti né i dettagli delle modalità di gestione. La comunicazione si focalizza sull'importanza di un approccio comune per migliorare l'erogazione di servizi e la gestione delle risorse.
Quali sono i nove sindaci coinvolti nel nuovo piano di collaborazione?. Come cambieranno i servizi ai cittadini grazie alla gestione coordinata?. Quali sfide concrete dovranno affrontare i comuni tra infrastrutture ed ecologia?. Come verrà garantita l'equità tra i grandi centri e i piccoli comuni?.? In Breve Coinvolti nove sindaci tra cui Pascazio, Laricchia, Lovascio, De Benedittis, Rutigliano, Smaltino, Montebruno, Minervini, Amendolara.. Obiettivi prioritari su pianificazione territoriale, infrastrutture, servizi ai cittadini e transizione ecologica.. Impegno per sviluppo omogeneo tra grandi centri e piccoli comuni dell'area metropolitana. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Intervento VITO LECCESE Sindaco di Bari e della Città Metropolitana di Bari
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