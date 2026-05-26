A Montesilvano confronto tra sindaci e parlamentari sulla proposta di legge per la città metropolitana

A Montesilvano si è svolto un incontro tra sindaci e parlamentari sulla proposta di legge per creare la Città metropolitana di Pescara, presentata in Parlamento da un deputato di Azione.

Un importante incontro istituzionale dedicato alla proposta di legge per l'istituzione della Città metropolitana di Pescara, presentata in Parlamento dall'onorevole Giulio Sottanelli di Azione.È quello che si è tenuto a Montesilvano nella mattinata di lunedì 25 maggio.A convocare il tavolo è. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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