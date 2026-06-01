Il Tar ha bloccato la fusione tra alcuni comuni e la creazione della Città Metropolitana. I sindaci dei territori coinvolti hanno annunciato che continueranno a lavorare per l'inclusione dei loro comuni nel nuovo modello amministrativo. Sono stati evidenziati possibili cambiamenti nel carico fiscale per i cittadini di uno dei comuni interessati, Spoltore. La decisione del tribunale riguarda il procedimento legale in corso sulla validità della fusione e sulla sua attuazione.

? Punti chiave Come cambierà il carico fiscale per i cittadini di Spoltore?. Quali comuni verrebbero inclusi nel modello di Città Metropolitana?. Perché il Tar ha annullato la possibilità di votare nei referendum?. Chi garantirà la rappresentanza politica dei comuni più piccoli?.? In Breve De Martinis propone modello Città Metropolitana con San Giovanni Teatino, Francavilla, Silvi, Cappelle e Città Sant'Angelo. Trulli teme perdita vantaggi fiscali di Spoltore, comune con tasse più basse d'Abruzzo. Sindaci richiedono tavolo regionale immediato per discutere nuovi modelli di gestione territoriale. Dubbi su Statuto e rappresentanza consiliare a sei mesi dalla data istitutiva prevista. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fusione bloccata dal Tar: i sindaci puntano alla Città Metropolitana

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Via libera dalla Conferenza dei sindaci allo statuto della Città metropolitana: "Passaggio storico"Oggi si è svolta la riunione della Conferenza dei sindaci della Città metropolitana di Palermo, durante la quale è stato approvato lo statuto...

A Montesilvano confronto tra sindaci e parlamentari sulla proposta di legge per la città metropolitanaA Montesilvano si è svolto un incontro tra sindaci e parlamentari sulla proposta di legge per creare la Città metropolitana di Pescara, presentata in...

Argomenti più discussi: Nuova Pescara, il Tar annulla i referendum di Spoltore e Montesilvano; Nuova Pescara, il consiglio comunale di Spoltore approva le convenzioni per la fusione.

Città Metropolitana di Napoli, dal Consiglio fondi per scuole e ambiente per 7,6 milioni di euroImportanti novità dal Consiglio Metropolitano di Napoli: fondi per interventi di adeguamento sismico e antincendio nelle scuole per 4 milioni e 600mila euro; fondi di riforestazione delle aree interne ... ilmattino.it

Sala: fusione ATM-Trenord e vera Città Metropolitana sono auspicabiliPer Sala è auspicabile rendere la Città Metropolitana di Milano una realtà amministrativa effettiva, con poteri adeguati. Nell’interesse dei cittadini anche la fusione Trenord-ATM Sala: auspicabili ... affaritaliani.it